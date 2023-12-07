Пименов: Матч с «Факелом» станет настоящей проверкой для «Динамо»

Экс-игрок сборной России Руслан Пименов высказался о предстоящем матче чемпионата России между «Факелом» и «Динамо».

По мнению эксперта, для «Динамо» этот матч станет проверкой, ведь техничным футболистам будет тяжело играть на воронежском поле в минусовую погоду.

«Динамо» — фаворит, судя даже по последним матчам. «Динамо» набрало определенный ход, и ребята захотят провести заключительный тур так, чтобы уйти в отпуск с хорошим настроением», — цитирует Пименова Metaratings.

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги «Факел» - «Динамо» пройдет 10 декабря. Старт поединка запланирован на 14:00 по столичному времени.