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Пименов: Матч с «Факелом» станет настоящей проверкой для «Динамо»

07 Декабря 2023 • 19:43 Комментировать
Факел
...
Динамо Москва
10.12 14:00

Экс-игрок сборной России Руслан Пименов высказался о предстоящем матче чемпионата России между «Факелом» и «Динамо».

По мнению эксперта, для «Динамо» этот матч станет проверкой, ведь техничным футболистам будет тяжело играть на воронежском поле в минусовую погоду.

«Динамо» — фаворит, судя даже по последним матчам. «Динамо» набрало определенный ход, и ребята захотят провести заключительный тур так, чтобы уйти в отпуск с хорошим настроением», — цитирует Пименова Metaratings.

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги «Факел» - «Динамо» пройдет 10 декабря. Старт поединка запланирован на 14:00 по столичному времени.

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Факел Динамо Москва Руслан Пименов ещё теги

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