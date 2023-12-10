Силкин подвёл итоги матча между «Факелом» и «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин подвёл итоги матча 18-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде разошёлся миром с воронежским «Факелом» со счётом 1:1.

Специалист отметил, что игра для «бело-голубых» складывалась хорошо, но затем судья принял решение назначить 11-метровый удар, который решил исход встречи.

«Меня просто взбесило это решение арбитра. Это может говорить лишь о том, что у нас судьи часто определяют исход матчей, а не футболисты», - приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Напомним, что динамовцы ушли на зимний перерыв на третьей строчке в турнирной таблице.