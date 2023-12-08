Гусев: «Потенциально Тюкавин готов к переходу в Европу»

Известный комментатор Виктор Гусев поделился мнением о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб.

По мнению журналиста, Тюкавин готов к переезду в Европу, однако очень многое в дальнейшей карьере игрока будет зависеть от того, удастся ли ему освоиться в новой стране.

«Потенциально Тюкавин готов к переходу в Европу. При переходах важно то, как человек, независимо от футбольного таланта, сумеет освоиться в другой жизни. Сумеет ли он это сделать по своему характеру? Футбольного таланта у него очень много», — приводит слова Гусева Metaratings.

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 22 матча, в которых ему удалось забить девять голов и отдать пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.