Игорь Колыванов: «Шунин много сделал для «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о сравнении голкипера столичного клуба Антона Шунина и легендой «бело-голубых» Львом Яшиным.

Специалист отметил, что Шунина безусловно можно назвать легендой «Динамо», однако такие, как Яшин, рождаются раз в десятилетие, к тому же он получал звание лучшего вратаря Европы и становился обладателем «Золотого мяча».

«Конечно, Шунин много сделал для «Динамо», но они с Яшиным — разные параллели. Шунин сделал много, но сравнивать с Яшиным нельзя», - приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 10 декабря, Шунин провёл 359-й матч в составе «Динамо», тем самым обойдя по этому показателю Яшина.