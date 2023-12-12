Самедов: «Результаты «Факела» могли быть лучше, но мы довольны проделанной работой»

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов высказался о результатах воронежской команды в первой части нынешнего розыгрыша РПЛ.

Напомним, после 18 туров РПЛ «Факел» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко. Самедов отметил, что в клубе довольны тем результатом, который показала команда.

«Понятное дело, что могло бы быть и лучше, но мы в любом случае довольны проделанной работой. Мы понимаем, что вся борьба впереди. Селекционный отдел «Факела» работает, не останавливается. Мы сделаем всё для того, чтобы усилить команду», — цитирует Самедова Metaratings.

Отметим, что чемпионат России ушёл на длительный зимний перерыв, который продлится до начала марта следующего года. Первым соперником воронежской команды по весенней части сезона станет «Пари НН».