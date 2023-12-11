Лепсая оценил подписания Бителло и Чавеса руководством «Динамо»

Бывший генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая оценил игру новичков «Динамо» в первой части сезона.

«Бителло — это очень хороший трансфер. Уверен, «Динамо» внакладе не останется, парень будет прогрессировать. Для меня Бителло, пожалуй, главное открытие первой половины чемпионата. Заиграл сразу, без раскачки», — рассказал функционер в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также Лепсая отметил прогресс другого новичка «бело-голубых» Луиса Чавеса, рассказав об отсутствии сомнений в качествах мексиканского полузащитника.

Напомним, что Чавес и Бителло присоединились к «Динамо» во время летнего трансферного окна. Подопечные Марцела Лички с 32 очками находятся на третьем месте.