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​Личка упомянул «Манчестер Сити», говоря о «Динамо»

11 Декабря 2023 • 16:38 Комментировать
Факел
1:1
Динамо Москва

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что его команда может сделать шаг вперёд, но для этого требуется время.

«В футболе не всё решают деньги. Посмотрите на «Манчестер Сити», который столько лет ждал победы в Лиге чемпионов, а мы хотим, чтобы за несколько месяцев в «Динамо» всё стало идеально. Для этого нужно время», - слова Лички приведены на клубном сайте «Динамо».

После восемнадцати туров чемпионата России «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице. От «Краснодара», который располагается на вершине, «бело-голубые» отстают на шесть зачётных баллов.

Первый официальный матч в 2024 году «Динамо» проведёт в начале марта – против «Локомотива».

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