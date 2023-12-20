Тюкавин признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин был признан лучшим игроком РПЛ по итогам ноября и декабря.

За 21-летнего футболиста проголосовало большинство экспертов и болельщиков. Телеэксперты же лучшим признали футболиста «Локомотива» Максима Глушенкова.

В текущем розыгрыше РПЛ Тюкавин провёл за «Динамо» 18 матчей, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

После 18 туров чемпионата России «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка. Матчи РПЛ возобновятся в начале марта 2024 года. Первым соперником «Динамо» по весенней части сезона станет «Локомотив».