Бителло назвал главное качество Лички

Полузащитник «Динамо» Бителло поделился мнением о главном тренере московской команды Марцеле Личке.

По мнению Бителло, самой сильной стороной чешского наставника является умение верить в своих подопечных и раскрепощать их.

«Он очень верит во всех футболистов. Действительно в каждого. Это раскрепощает. Мы все на поле играем ради него. Рад, что мы приносим результаты. А ещё на поле я чувствую доверие со стороны одноклубников», — цитирует Бителло Metaratings.

После 18 туров РПЛ «Динамо», набравшее 32 очка, расположилось на третьем месте в турнирной таблице. Отметим, что Личка возглавляет «бело-голубых» с начала текущего сезона, ранее он работал в «Оренбурге».