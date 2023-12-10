Хусаинов раскритиковал судейство в матче «Факел» - «Динамо»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался о судействе в матче 18-го тура Российской премьер-лиги между воронежским «Факелом» и московским «Динамо».

Напомним, что главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев назначил спорный пенальти в ворота «бело-голубых».

Специалист отметил, что это была обычная ситуация при единоборстве.

«В данном эпизоде арбитр допустил очень серьезную ошибку. Уровень квалификации действующих арбитров ниже плинтуса», - приводит слова Хусаинова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, а воронежский клуб располагается на 11-й позиции.