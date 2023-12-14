Личка: «Было бы приятно пригласить хорошего чешского игрока в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка признался, что хотел бы поработать в московском клубе с чешским футболистом, однако отметил, что осуществить такой переход в нынешнее время будет непросто.

«Даже если какой-то чешский игрок захочет перейти в наш клуб, от этого будет много негатива. В нынешнее время неактуально искать чешского игрока для усиления «Динамо», — цитирует Личку «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Соперником «бело-голубых» по 19-му туру станет казанский «Рубин». Эта игра состоится в начале марта следующего года.