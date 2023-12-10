Личка: «Поле будет за 10 минут убито»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Почему Шунин, а не Лещук?

- Вратари сыграли очень хорошие матчи в первой части чемпионата. Осталось два матча, неделю назад «Рубин» и сегодня «Факел», я хотел посмотреть после таких ошибок Лещука, которые он допустил с ЦСКА, как он будет исправляться и будет ментально силен в игре с «Рубином». Сегодня последний матч в этом году сыграет Антон Шунин. Два равных вратаря, которые бьются за пост номер один в команде. Я уверен, что Шунин может сыграть хорошо, как и Игорь.

- Сложные погодные условия, сложный газон. В какой футбол сегодня планирует играть «Динамо»?

- Надо знать, что зимой в России очень холодно, сегодня 10 декабря, надо было этого ожидать. Поле может быть таким, как сегодня, очень тяжелым. Я думаю, уже будет больше борьбы. Но сказал игрокам, что хотим играть в тот же футбол. Нужно знать, где и в каких зонах можно идти на риск и где надо играть попроще, потому что поле будет за 10 минут убито. Хочу сказать спасибо всем сотрудникам, которые сегодня и вчера работали на поле и старались его подготовить самым лучшим образом. Потому что это сложно в такой период, у вас снег, зима, -10, -15. Сложно подготовить поле.