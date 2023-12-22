Беленов: «После перехода в «Факел» прилично потерял в деньгах, но шёл в Воронеж за футболом»

Вратарь «Факела» Александр Беленов высказался о своём переходе в воронежский клуб из «Рубина» минувшим летом.

По словам 37-летнего футболиста, в новом клубе он осознанно пошёл на снижение зарплаты, чтобы иметь возможность играть в футбол.

«Я уже говорил, что потерял в деньгах прилично, но шёл в Воронеж за футболом. Видел, какая атмосфера на трибунах, и понимал, что главный тренер и руководство клуба в меня верят», — цитирует Беленова Metaratings.

В текущем сезоне Беленов провёл за «Факел» 14 матчей, пропустив в них 14 голов и в пяти встречах сумев сохранить свои ворота в неприкосновенности.