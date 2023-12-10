Орещук оценил текущий сезон «Динамо» на твёрдую четвёрку

Роман Орещук, футбольный функционер оценил текущий сезон в исполнении московского «Динамо». Тренирует «бело-голубых» чешский специалист Марцел Личка, команда в таблице РПЛ идёт на третьем месте.

«Твёрдая четвёрка с плюсом», - именно такую оценку в комментарии для «Матч ТВ» дал Орещук клубу, в котором ранее трудился.

Орещук добавил, что не может ответить на вопрос о том, нужны ли динамовцам усиления.

«А это вопрос к Бувачу, пусть хоть раз выйдет к прессе и пообщается», - говорит Роман.

Вечером воскресенья динамовцы поделили очки с «Факелом» в Воронеже – 1:1. Больше подробностей о прошедшей игре – в нашем репортаже.