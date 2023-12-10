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Булыкин считает, что пенальти в матче «Факел» — «Динамо» назначен справедливо

10 Декабря 2023 • 18:05 Комментировать
Факел
1:1
Динамо Москва

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о судействе в матче 18-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде разошёлся миром с «Факелом» (1:1).

Эксперт отметил, что 11-метровый в ворота «бело-голубых» был назначен справедливо, ведь защитник Фабиан Бальбуэна нанёс удар по лицу соперника.

«Может, капитан потерял концентрацию, но, конечно, не надо было так играть. Не знаю, что он потом рассказывал судье. На каком языке», - приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок обслуживала судейская бригада Рафаэля Шафеева. 

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