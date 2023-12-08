​Макаров: «У нас с Личкой нет проблем»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров сообщил, что у него нет никаких проблем в отношениях с главным тренером команды Марцелом Личкой.

Напомним, что осенью Макарова на небольшой период времени отстраняли от тренировок. После беседы с Личкой футболист вернулся к работе.

Говоря о Личке, Макаров сказал, что тренер живёт футболом и не замолкает в процессе тренировочного процесса.

«Он живёт футболом, нам это нравится, никаких проблем у нас с ним нет. Как видите, мы идём на третьем месте сейчас, очень хорошо поднимаемся в турнирной таблице и показываем игру с каждым матчем всё лучше и лучше», - цитирует Макарова ТАСС.

В последнем матче в 2023 году «Динамо» будет играть против «Факела» на выезде. Матч пройдёт в воскресенье, 10 декабря.