Личка: «Чуть-чуть не хватило для победы, но надо принимать это очко как плюс»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Ничья на выезде с «Факелом». Насколько этот результат вас удовлетворяет прямо сейчас?

- Я всегда говорил: когда не проигрываешь, может быть один плюс для нас - сегодня «Факел» и мы показали больше борьбы, чем футбола. Потому что поле было тяжелое. Мы старались тоже искать игру низом. Были какие-то ошибки технические, но больше из-за газона. Тоже мы сыграли 1:1, команды, которые до нас здесь играли, не побеждали и держались хорошо. К сожалению, соперник нам потом забил с пенальти, счет стал 1:1. Мы могли там во втором тайме могли выходить два или три раза в быстрые контратаки и выигрывать матч, забивая второй гол. К сожалению, у нас не получилось. Поздравляю также команду «Факела» и нас за то, что на поле играли в таких сложных условиях. Это нелегко играть в такой холод на таком поле. Также хорошо, что никто не травмировался. Чуть-чуть не хватило для победы. Но также надо принимать это очко как плюс.

- На чем вы сделали акцент в перерыве? Потому что команда ваша вела, появились свободные зоны, мы это увидели во втором тайме. Ставка была на контратаки?

- Не только на контратаки. Мы хотели также продолжать играть, искали шансы Луис Чавес, Даниил Фомин, Карраскаль, которые умеют в таких условиях хорошо держать мяч. Они очень хороши технически. В быстрые 2-3 паса хотели выходить и потом вперед. Следующая возможность была - искать свободные зоны за спинами защитников, между линиями. У нас получилось хорошо выйти 2-3 раза, потом под конец Денис Макаров, который в индивидуальной ситуации был, мяч немного не попал в ворота. Но честно скажу, я сказал большое спасибо за отношение к игре всем футболистам, которые сегодня со мной приехали на матч.

- Выход Маричаля, показалось, что «Динамо» перестроилось на игру в три центральных защитника. К этому времени счет был 1:1.

- «Факел» играет длинными мячами вперед, много борьбы. Там нелегко, Фаби и Роби хорошо старались, выигрывали борьбу, но уже тоже на 80-й минуте они устали. Им была помощь, и на стандарты тоже. Нико помог им в верховой борьбе. Нам надо было решать игру заранее, когда были быстрые выходы, контратаки. Один раз Гладышев был, потом Фомин тоже. Тогда нужно было решать задачу.