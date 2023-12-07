Квеквескири: Если нас кто-то недооценил, это их проблемы

Игрок «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о недооценки воронежского клуба со стороны соперника.

Опорный полузащитник отметил, что если кто-то недооценил команду, то это их проблемы, и пусть они продолжают думать о том, что «Факел» является маленькой командой с плохим полем.

«А мы – клуб со скромными ресурсами, но большой историей. Мы видим только цель, которую перед нами поставило руководство, которую ставим перед собой мы сами», - приводит слова Квеквескири пресс-служба воронежской команды.

После 17 проведенных туров подопечные Сергея Ташуева занимают 11-е место в турнирной таблице с 20 очками в активе.