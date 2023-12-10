Гудиев: «С «Факелом» играть всегда непросто»

Голкипер воронежского «Факела» Виталий Гудиев после ничейного матча его клуба против столичного «Динамо» (1:1) оценил ход сезона для воронежцев.

«В целом, выступление на четверку. С нами всегда непросто играть, но иногда и мы проигрывали в тех матчах, где не должны были», - говорит Гудиев телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что по ходу сезона «Факел» сменил главного тренера – вместо Вадима Евсеева клуб возглавил Сергей Ташуев. После назначения Сергея Абуезидовича воронежцы проиграли лишь два раза в Премьер-лиги и оба раза – казанскому «Рубину».

Воронежцы завершили первую часть сезона РПЛ на 11-м месте с 21 баллом. Столько же – у «Ростова».