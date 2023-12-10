Личка рассказал, почему Смолов и Нгамалё не сыграли против «Факела

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, почему Муми Нгамалё и Фёдор Смолов не попали в заявку на матч 18-го тура Российской премьер-лиги против воронежского «Факела».

Специалист отметил, что россиянин заболел в минувший вторник.

«Муми получил травму в начале игры с «Рубином» и целую неделю не тренировался. Поэтому решили не рисковать выпускать его на такое поле», - приводит слова Лички пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что встреча завершилась вничью со счётом 1:1, благодаря чему «бело-голубые» заняли третье место в турнирной таблице РПЛ по итогам первой части сезона.