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«Факел» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

10 Декабря 2023 • 13:31 Комментировать (1)
Факел
0:1
Динамо Москва
1-й тайм

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Факел» и «Динамо».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Факел0:0Динамо Москва
Гудиев ВиталийКудряшов ФёдорБрызгалов СергейБожин СергейМастерной ВладиславАльшин ИльнурЯкимов ВячеславКвеквескири Ираклий  22'Магаль РусланМарков ЕвгенийАппаев Хызыр
Запасные: Мендель АндрейСуслов КириллДоровских ВячеславБагамаев АбдулаМаксимов МаксимСеле ТабоЯколиш АнтониоИвлев АндрейМоцпан НикитаИвахнов Матвей
Шунин АнтонПаршивлюк СергейБальбуэна ФабианФернандес РобертоСкопинцев ДмитрийЧавес ЛуисФомин ДаниилКарраскаль Хорхе  23'БителлоГладышев ЯрославТюкавин Константин
Запасные: Макаров ДенисМаричаль НиколасЧупаёв АлександрЛесовой ДаниилЛещук ИгорьГагнидзе ЛукаШагиахметов РусланЗайдензаль ЛеонКупцов Илья
10 декабря. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Декабря 2023 в 13:57
ай уперед факиль! дави этих /ценз/.. кхе-кхе..
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