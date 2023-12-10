«Факел» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Факел» и «Динамо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Факел - Динамо Москва
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Протокол игры
Гудиев Виталий•Кудряшов Фёдор•Брызгалов Сергей•Божин Сергей•Мастерной Владислав•Альшин Ильнур•Якимов Вячеслав•Квеквескири Ираклий• 22'Магаль Руслан•Марков Евгений•Аппаев Хызыр
Шунин Антон•Паршивлюк Сергей•Бальбуэна Фабиан•Фернандес Роберто•Скопинцев Дмитрий•Чавес Луис•Фомин Даниил•Карраскаль Хорхе• 23'Бителло•Гладышев Ярослав•Тюкавин Константин
10 декабря. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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