Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Квеквескири: «В матче с «Балтикой» «Факел» приобрёл одно очко»

03 Декабря 2023 • 10:44 Комментировать
Факел
0:0
Балтика

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о матче 17-го тура РПЛ против «Балтики» (0:0).

Квеквескири назвал прошедшую игру вязкой и сложной для воронежской команды. По мнению футболиста, «Факелу» не удалось создать большого количества опасных моментов, поэтому команда осталась довольна одним набранным очком.

«Не могу сказать, что мы что-то потеряли, потому что мы в этой игре приобрели очко. То, что на поле было много борьбы, – это неплохо. Лучше пусть будет настоящая мужская борьба, чем как в некоторых матчах есть персонажи, которые габаритами намного меньше меня, а валятся от каждого стыка», — приводит слова Квеквескири Metaratings.

В 17 турах РПЛ «Факел» набрал 20 очков и сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч воронежская команда проведёт 10 декабря против «Динамо».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Балтика Ираклий Квеквескири ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Декабря
10:44
Квеквескири: «В матче с «Балтикой» «Факел» приобрёл одно очко»
02 Декабря
18:05
Сослан Джанаев повторил невероятное достижение Владимира Габулова
17:42
​«Факел» и «Балтика» установили рекорд сезона… по фолам
17:34
Серия ​«Балтики» без голов в матчах РПЛ продлилась
16:38
Голкипер «Факела» Беленов — о матче против «Балтики»: Счёт по игре
15:52
«Факел» не зажёгся, «Балтика» лишь рябила: Нулевая ничья Ташуева и Игнашевича
13:30
«Факел» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
02:02
Факел - Балтика: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01 Декабря
23:24
«Мы в пути, настроение бодрое»: «Балтика» поделилась кадрами после форс-мажорной посадки в Москве
19:05
«Факел» получил красные мячи для игры с «Балтикой»
18:59
Тихонов дал прогнозы на счета матчей 17-го тура РПЛ
18:29
«Факел» ответил на пост «Балтики» о вынужденной посадке в Москве
17:56
Игроки «Балтики» не смогли приземлиться в Тамбове из-за непогоды
17:50
​В РПЛ на ходу изменили регламент ради красного мяча
17:29
«Балтика» может уволить Игнашевича уже перед зимней паузой
15:39
Шалимов: «Балтика» думает только о чемпионате»
30 Ноября
22:41
Актуальная ставка и прогноз на матч Факел – Балтика чемпионата России 2 декабря 2023
18:00
Игрок «Балтики» Энрикес: «Меня удивил уровень РПЛ, я не ожидал такого»
13:25
Гуренко оценил игру «Балтики» на домашней арене
12:55
Кудряшов рассказал о целях «Факела» перед зимней паузой РПЛ
11:33
Прогноз на точный счёт матча Факел — Балтика чемпионата России 1 декабря 2023
29 Ноября
23:30
​Надёжная ставка и прогноз на матч Факел — Балтика чемпионата России — 2 декабря 2023
15:10
Энрикес: «Несмотря на то, что мы не проиграли «Локомотиву», есть ощущение, словно остались без победы»
14:16
Игрок «Балтики» Сото: «Матч со «Спартаком» был самым странным в моей жизни»
12:28
Сото: Мы доверяем Игнашевичу
28 Ноября
17:47
«Факел» весной может провести тестовый матч на новой арене
10:54
Гендиректор «Балтики» Волженкин: «Мы верим в Игнашевича»
10:16
Гендиректор «Балтики» Волженкин — о матче со «Спартаком»: «Показать игру в таких экстремальных погодных условиях было сложно»
27 Ноября
21:46
Погребняк: «Аппаев хоть и возрастной, но большой и техничный»
10:46
Губерниев: «К нам легионеры не ехали, потому что играть здесь в декабре — себе дороже»
08:53
​Стало известно, какие матчи чемпионата России покажет «Матч ТВ» в прямом эфире в ближайшие выходные
26 Ноября
16:03
Капитан «Балтики» Остойич: Мы останемся в РПЛ
15:09
Маслов может перебраться к аутсайдерам РПЛ на правах аренды
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.12.23 в 14:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ростов Ростов
1.73 3.95 4.60
Видео
03.12.23 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Зенит Зенит
3.45 3.95 1.97
Видео
03.12.23 в 16:30
Краснодар Краснодар
Оренбург Оренбург
1.55 4.10 6.00
Видео
03.12.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Спартак Москва Спартак Москва
3.35 3.95 2.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 03 Декабря
11:01 · Россия. Премьер-лига
Нагорных: «Дзюба является лидером «Локомотива»
10:50 · Россия. Премьер-лига
Селюк оставил прогноз на матч «Динамо» - «Рубин»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири: «В матче с «Балтикой» «Факел» приобрёл одно очко»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Селюк назвал победителя матча «Краснодар» - «Оренбург»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «История с Томпсоном не смущает, кто не ошибался в жизни»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Терентьев ответил на вопрос о завершении карьеры
10:16 · Россия. Премьер-лига
Селюк дал прогноз на голы в матче «Ахмат» - «Спартак»
10:11 · Россия. Премьер-лига
Селюк сделал прогноз на матч ЦСКА - «Ростов» 1
10:08 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Пари НН» Юран: «В зимнюю паузу появятся два-три футболиста»
09:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк назвал «Зенит» фаворитом в матче с «Локомотивом»
09:39 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Мелкадзе, Игнатьев и Джорджевич не соответствуют уровню РПЛ»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин — о продлении контракта с «Динамо»: «Непростое соглашение, этого ждали все»
09:22 · Россия. Премьер-лига
Гайич: «В некоторых встречах ЦСКА не хватало «инстинкта убийцы»
08:53 · Россия. Премьер-лига
Прогноз Бубнова на матч «Ахмата» и «Спартака»
08:41 · Россия. Премьер-лига
Боков: «Индивидуально «Зенит» сильнее «Локомотива»
Все новости
Рекомендуем