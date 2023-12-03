Квеквескири: «В матче с «Балтикой» «Факел» приобрёл одно очко»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о матче 17-го тура РПЛ против «Балтики» (0:0).

Квеквескири назвал прошедшую игру вязкой и сложной для воронежской команды. По мнению футболиста, «Факелу» не удалось создать большого количества опасных моментов, поэтому команда осталась довольна одним набранным очком.

«Не могу сказать, что мы что-то потеряли, потому что мы в этой игре приобрели очко. То, что на поле было много борьбы, – это неплохо. Лучше пусть будет настоящая мужская борьба, чем как в некоторых матчах есть персонажи, которые габаритами намного меньше меня, а валятся от каждого стыка», — приводит слова Квеквескири Metaratings.

В 17 турах РПЛ «Факел» набрал 20 очков и сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч воронежская команда проведёт 10 декабря против «Динамо».