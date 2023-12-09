Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Факелом» и «Динамо».

«Динамо» явно превосходит «Факел» по всем параметрам. Воронежцы относятся к аутсайдерам, а «бело-голубые» точно будут бороться за пятёрку. Но это ничего не значит. «Динамо» играет в последних матчах неплохо, мне очень нравится. Смущает только то, что у Лички короткая скамейка. Ему некем усиливать игру. И ещё команда хуже играет во втором тайме, чем в первом. У меня нет уверенности, что «Динамо» реализует своё преимущество», - сказал Колосков.

Матч Премьер-лиги между «Факелом» и «Динамо» стартует 10 декабря в 14:00 по московскому времени.