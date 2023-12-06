Силкин: «Динамо» сто процентов поборется за чемпионство»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин выразил уверенность в том, что «бело-голубые» смогут побороться за чемпионский титул.

Отметим, что в чемпионате России динамовцы не проигрывают на протяжении восьми туров подряд.

«Сейчас «Динамо» показывает очень неплохой футбол, это может принести результат. «Динамо» сто процентов поборется за чемпионство, у него всё для этого есть. Главное, чтобы они не теряли очки там, где этого делать не нужно», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В 17 турах РПЛ команда Марцела Лички набрала 31 очко и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 10 декабря против «Факела». Начало — в 14:00 по московскому времени.