Тюкавин дал комментарий после ничьей с «Факелом»

В последнем матче 2023 года «Динамо» сыграло вничью с «Факелом» (1:1) на выезде. После игры с журналистами пообщался нападающий московской команды Константин Тюкавин. По словам футболиста, качество поля не мешало командам играть в футбол.

«Тяжёлый матч. Отличное поле, ничего не мешало нам. Жалко, что не выиграли. Третье место после первой части сезона – нормальный результат», - сказал Тюкавин журналистам.

В восемнадцати прошедших турах Премьер-лиги «Динамо» набрало 32 очка. Больше только у «Краснодара» (35) и «Зенита» (36). При этом «быки» свой матч тура ещё не провели.