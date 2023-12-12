Агент Божина: «Инициатором продления контракта должен быть «Факел»

Олег Ерёмин, агент защитника «Факела» Сергея Божина, высказался о возможном продлении контракта своего клиента с воронежским клубом. Напомним, что действующее соглашение 29-летнего футболиста рассчитано до середины 2024 года.

По словам Ерёмина, на сегодняшний день разговоры о возможном продлении контракта не ведутся.

«Посмотрим. Инициатором должен быть всё-таки клуб. Мы будем рассматривать и другие предложения, если они появятся, и с «Факелом» будем разговаривать, не чужой клуб», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Божин провёл за «Факел» 18 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 900 тысяч евро.