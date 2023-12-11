​Орещук: Как я понял, Бувач в «Динамо» главнее Лички

Роман Орещук, который в своё время работал спортивным директором «Динамо», ответил на вопрос, есть ли позиции, которые команде нужно усиливать на трансферном рынке.

«Это надо у спортивного директора спрашивать. Как я понял, он сейчас самый главный в «Динамо». Даже тренер не имеет столько веса, как спортивный директор, поэтому к нему вопрос. Как было сказано в интервью, он принимает решение, кто на вход, кто на выход», - сказал Орещук, чьи слова приводит Metaratings.

Как известно, на посту спортивного директора «Динамо» работает боснийский специалист Желько Бувач.

После восемнадцати сыгранных туров «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Краснодара», находящегося на вершине, команда Марцела Лички отстаёт на шесть очков.