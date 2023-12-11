Личка поставил оценку «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил выступления команды в первой части сезона.

Напомним, что после восемнадцати туров «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Команда хорошо выходит от ворот, играет через короткий пас, старается находить пространство между линиями, так что можно поставить «четвёрку», - слова Лички приводятся на сайте «Динамо».

Личка отметил, что в последние месяцы динамовцы добились прогресса в ментальном плане.

После ничьей с «Факелом» (1:1) для «Динамо» наступило зимнее межсезонье. Следующий официальный матч команда Марцела Лички проведёт в начале марта – против «Локомотива».