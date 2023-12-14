Уилкшир: «Тюкавин сильнее Дзюбы и Смолова»

Бывший игрок «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о нападающем «бело-голубых» Константине Тюкавине.

По мнению австралийского футболиста, Тюкавин предан своему клубу и в будущем имеет возможность стать легендой «Динамо».

«Болельщики видят, как он предан клубу. Он уже великолепен, он сильнее Дзюбы или Смолова, но я жду, что Константин сможет вырасти в ещё более классного форварда, у него есть всё, чтобы стать легендой «Динамо», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 23 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.