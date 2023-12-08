В «Факеле» отчитались о состоянии газона перед матчем с «Динамо»

В рамках 18 тура РПЛ воронежскому «Факелу» предстоит принять московское «Динамо», что идёт в тройке лидеров первенства. Воронежский клуб в своих соцсетях отчитался о состоянии газона Центрального стадиона профсоюзов в центре Воронежа.

В клубе пояснили, что агрономы провели ямочный ремонт по устранению дефектов поля. Также на поле по новой нанесли разметку.

Напомним, что «Факел» при Сергее Ташуеве занимает после 17 туров 11 место турнирной таблицы с 20 баллами. «Динамо» – третье – 31 балл. Игра запланирована на воскресенье, 10 декабря. В этот день, по прогнозам синоптиков, в Воронеже будет снегопад.