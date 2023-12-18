«Факел» хочет подписать трёх игроков

«Факел» намерен подписать сразу трёх футболистов в зимнее трансферное окно.

По информации Metaratings, в клубе ищут новых игроков на позиции центрального защитника, крайнего инсайда и нападающего.

После 18 туров РПЛ «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 набранное очко. Отметим, что в последних девяти матчах команда из Воронежа потерпела всего одно поражение.

Прямо сейчас в чемпионате России продолжается зимний перерыв, который завершится в начале марта следующего года. Первым соперником «Факела» по весенней части сезона станет нижегородский «Пари НН».