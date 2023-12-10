Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «бело-голубыми» и «Факелом».

«Команды по уровню мастерства разные. «Динамо» выглядит гораздо мощнее «Факела», с этим никто спорить не будет. Но не всегда только мастерство обеспечивает победу. Часто на первый план выдвигаются совсем другие качества. Что может повлиять на игру? Поле и погодные условия. В Воронеже сейчас снег и достаточно холодно. Всё-таки есть разница. «Факел» находится в сложной ситуации, ему нужны очки. Воронежцы борются за место под солнцем, так что они точно будут настроены серьёзно», - сказал специалист.

Матч пройдет 10 декабря и начнется в 14:00 мск.