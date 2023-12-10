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Экс-тренер «Динамо»: «Бело-голубые» гораздо мощнее «Факела» эксклюзив

10 Декабря 2023 • 11:15 Комментировать
Факел
...
Динамо Москва
Через 2 ч. 2 мин.

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «бело-голубыми» и «Факелом».

«Команды по уровню мастерства разные. «Динамо» выглядит гораздо мощнее «Факела», с этим никто спорить не будет. Но не всегда только мастерство обеспечивает победу. Часто на первый план выдвигаются совсем другие качества. Что может повлиять на игру? Поле и погодные условия. В Воронеже сейчас снег и достаточно холодно. Всё-таки есть разница. «Факел» находится в сложной ситуации, ему нужны очки. Воронежцы борются за место под солнцем, так что они точно будут настроены серьёзно», - сказал специалист.

Матч пройдет 10 декабря и начнется в 14:00 мск.

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