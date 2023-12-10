​Бувач не уйдёт из «Динамо» зимой

Желько Бувач не оставит пост спортивного директора «Динамо» зимой. Во время межсезонья московский клуб и боснийский специалист обсудят возможность продления контракта, о чём рассказывает телеграм-канал «Alexeev ньюс».

Действующее трудовое соглашение связывает Бувача с «Динамо» до конца сезона 2023/2024. Интерес к боснийцу исходит из «Црвены Звезды» и из немецкого клуба.

Московское «Динамо» завершило первую часть сезона на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В воскресенье команда Марцела Лички сыграла вничью с «Факелом» на выезде – 1:1.