Ярошик назвал Личку лучшим тренером первой части сезона

Бывший наставник «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о работе главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

Ярошик назвал своего соотечественника лучшим тренером первой части сезона, отметив, что динамовцы показали хороший результат по итогам 18 туров РПЛ.

«Пришёл в чужую и большую команду, сразу выдал результат. Я читал, что в начале сезона была критика, но сейчас он заслужил похвалу. Результат он принёс — все должны быть довольны», — цитирует Ярошика Metaratings.

После 18 туров РПЛ «Динамо» расположилось на третьем месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. Отметим, что чемпионат России ушёл на зимнюю паузу, которая продлится до марта 2024 года.