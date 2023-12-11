Спортивный директор «Факела» оценил результаты в первой части сезона

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о задаче команды на вторую часть сезона Российской премьер-лиги.

«Оценю первую часть сезона неплохо. Были хорошие матчи, были плохие. Будем прибавлять и стараться еще больше выигрывать весной», — приводит слова Котова «Спорт-Экспресс».

После 18-ти туров чемпионата подопечные Сергея Ташуева с 21-м баллом занимают 11-е место в турнирной таблице. Вторую часть сезона «Факел» начнёт с гостевой игры против «Пари НН» в марте следующего года.