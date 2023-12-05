​Смолов ответил, какой город является футбольной столицей России

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов присоединился к дискуссии о том, какой город является футбольной столицей России.

«Действующий чемпион из Питера, а клубов больше из Москвы», - сказал Смолов, чьи слова приводит Sport24.

Дальше у Смолова конкретно спросили, где находится футбольная столица России.

«В Москве», - ответил игрок.

После семнадцати туров чемпионата России «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на четырёх зачётных балла.

Ближайший матч Премьер-лиги «Динамо» проведёт 10 декабря – против «Факела» на выезде.