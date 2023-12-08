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​Макаров вспомнил о разговоре с Личкой, после которого он вернулся к работе

08 Декабря 2023 • 15:53 Комментировать
Факел
...
Динамо Москва
10.12 14:00

Осенью Денис Макаров пропустил небольшой отрезок времени – футболиста отстраняли от тренировочного процесса «Динамо». Макаров вернулся к работе после того, как он поговорил с главным тренером команды Марцелом Личкой.

Футболист сказал несколько слов по поводу той своей беседы с Личкой.

«Это наш личный разговор, ничего такого нет. Мы с ним поговорили, у каждого есть своё мнение, мы его высказали друг другу и работаем дальше, как видите. Всё хорошо», - цитирует Макарова ТАСС.

После семнадцати туров «Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России. В воскресенье, 10 декабря, команда Марцела Лички сыграет против «Факела» на выезде.

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