​Макаров вспомнил о разговоре с Личкой, после которого он вернулся к работе

Осенью Денис Макаров пропустил небольшой отрезок времени – футболиста отстраняли от тренировочного процесса «Динамо». Макаров вернулся к работе после того, как он поговорил с главным тренером команды Марцелом Личкой.

Футболист сказал несколько слов по поводу той своей беседы с Личкой.

«Это наш личный разговор, ничего такого нет. Мы с ним поговорили, у каждого есть своё мнение, мы его высказали друг другу и работаем дальше, как видите. Всё хорошо», - цитирует Макарова ТАСС.

После семнадцати туров «Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России. В воскресенье, 10 декабря, команда Марцела Лички сыграет против «Факела» на выезде.