Квеквескири подвёл итоги матча против «Динамо»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири подвёл итоги матча 18-го тура Российской премьер-лиги, в котором воронежский клуб на своём поле разошёлся миром с «Динамо» (1:1).

Игрок отметил, что столичный клуб играл в хороший футбол, но в первые 20-30 минут у «бело-голубых» не было опасных моментов, но затем его команда провалила пять минут, чем и воспользовался соперник.

«Во втором тайме была уже более открытая игра, я не видел пенальти, слава Богу, мы забили, 1:1. Теперь поедем спокойно отдыхать», - приводит слова Квеквескири ТАСС.

Напомним, что «Факел» после 18 проведенных игр располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ.