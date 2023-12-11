​Сметанин считает, что судьи настроены против «Динамо»

Экс-голкипер «Динамо» Андрей Сметанин дал комментарий по поводу судейского решения в Воронеже.

Напомним, что в гостевом матче Премьер-лиги против «Факела» «Динамо» пропустило гол с пенальти ближе к концовке. При этом решение арбитра Рафаэля Шавеева о назначении одиннадцатиметрового удара было спорным. Игра завершилась со счётом 1:1.

«Лучший игрок матча в Воронеже в составе «Факела» - судья. Как только «Динамо» заиграло в чемпионский футбол, сразу подключились люди в чёрном. Ужасное судейство в Сочи, левое удаление Карраскаля с «Зенитом», теперь этот пенальти из воздуха», - цитирует Сметанина «Спорт-Экспресс».

По мнению Сметанина, «Динамо» следует обратиться в Российский футбольный союз, чтобы там разобрались. Ситуацию с судейством матчей «Динамо» экс-футболист команды назвал «беспределом».

Напомним, что «Динамо» после первой части сезона располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.