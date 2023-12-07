Силкин: «Тюкавин может стать легендой «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

По мнению специалиста, в будущем 21-летний Тюкавин способен стать легендой «Динамо», то как он является воспитанником московского клуба и продолжает прогрессировать.

«Тюкавин здорово проводит последние игры, забивая в каждой из них голы. Сейчас ему главное продолжать прогрессировать и приносить пользу команде. Он может стать легендой «Динамо», он свой человек», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 12 матчей, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. После 17 туров РПЛ «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко.