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Тюкавин: «Бывало, что мяч вообще не хотел идти в ворота»

07 Декабря 2023 • 14:04 Комментировать
Факел
...
Динамо Москва
10.12 14:00

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о трудном периоде в своей карьере.

«Когда получается, тогда всё и идёт, но бывало, что мяч вообще не хотел идти в ворота. Нужно было переосмыслить, подумать и пересмотреть некоторые моменты. Хорошо, что сейчас всё наладилось», — приводит слова Тюкавина Sport24.

В текущем сезоне Тюкавин провёл 22 матча, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. Отметим, что 21-летний нападающий забивает уже в пяти турах РПЛ кряду.

Свой ближайший матч динамовцы проведут 10 декабря против «Факела». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин

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