Силкин: Усиления бы «Динамо», конечно, не помешало

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о выступлении столичного клуба в первой части сезона Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что ещё рано подводить итоги, ведь до возобновления чемпионата ещё три месяца, и «бело-голубым», по его мнению, не помешало бы усиление.

«В каждую линию по одному игроку приобрести было бы идеально. Конкуренция нужна, как говорится, щука в море, чтобы карась не дремал», - приводит слова Силкина «Матч ТВ».

Напомним, что подопечные Марцела Лички ушли на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице, имея в своём активе 32 очка.