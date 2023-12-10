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Ташуев рассказал, какой футбол ожидает от «Факела» в матче против «Динамо»

10 Декабря 2023 • 13:50 Комментировать
Факел
0:0
Динамо Москва
1-й тайм

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Как прошла подготовка к этому матчу, всё ли удалось выполнить, учитывая погодные условия?

- Всё невозможно, учитывая погодные условия. За каламбур прошу прощения. Морозик, поле под снегом. Мы тренировались на искусственном поле, внесли коррективы, сокращали тренировки, меняли направление работы, но тренировались в любом случае на искусственном поле. Конечно, проблемы могут возникнуть, так как переход на другой газон, другой отскок, другое владение мячом.

- К какому футболу готовился «Факел»? Потому что тренировались на искусственном поле, а здесь поле совершенно другое. Будет ли это упрощенный футбол, или будете стараться играть в то, что вы прививаете команде?

- Думаю, будет микс, и доставки верхом с подборами, и комбинирование на чужой половине поля. Будем стараться по ситуации принимать верные решения.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Ташуев

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