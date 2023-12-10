​«Динамо» повторило клубный рекорд

В последнем матче чемпионата России в 2023 году «Динамо» сыграло вничью в гостях у «Факела» - 1:1. После восемнадцати туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В летне-осенне-зимней части чемпионата России «Динамо» отпраздновало восемь побед при восьми ничьих и всего двух поражениях. Как сообщает Opta Sports, ранее после восемнадцати туров так мало поражений у команды было только два раза – сезонах 1994 и 1996 годов (тоже по 2 поражения). Таким образом, динамовцы повторили клубный рекорд.

Следующий матч чемпионата России «Динамо» проведёт в начале марта – против «Локомотива».