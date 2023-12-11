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Ташуев рассказал, за счёт чего смог преобразиться «Факел»

11 Декабря 2023 • 16:05 Комментировать
Факел
1:1
Динамо Москва

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал, за счёт чего ему удалось преобразить воронежскую команду.

Напомним, 64-летний специалист возглавил «Факел» по ходу текущего сезона и сумел с ним одержать пять побед в 14 матчах.

«Секрет прост: много работали. Ребята молодцы! И это работа руководства, которое достаточно профессиональное, футбольное. Конечно же, болельщики внесли свою роль, для «Факела» — это подспорье», — приводит слова Ташуева Sport24.

Также тренер отметил, что его команде нужно изменить ментальность и в будущем играть от себя, а не от соперника.

В 18 турах РПЛ «Факел» набрал 21 очко и расположился на 11-м месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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