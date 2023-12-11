Эштреков: «У «Динамо» есть шансы возобновить борьбу за чемпионство»

Бывший игрок «Динамо» Владимир Эштреков высказался о выступлении московской команды в первой части текущего розыгрыша РПЛ.

Напомним, 2023 год «бело-голубые» завершили на третьей строчке в турнирной таблице, набрав в 32 очка в 18 матчах.

По мнению Эштрекова, динамовцы показали неплохой результат и способны побороться за чемпионский титул.

«Всё зависит от того, как они пройдут сборы. Если 2-3 позиции укрепят, в центре обороны, крайнего — это было бы неплохо. Есть шансы возобновить борьбу за чемпионство во второй половине чемпионата, там отрыв не очень большой», — приводит слова Эштрекова Metaratings.

Отметим, что после 18-го тура РПЛ ушла на длительный зимний перерыв. Матчи чемпионата России возобновятся весной следующего года.