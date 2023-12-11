Ташуев: Я попросил омоложение состава «Факела»

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев рассказал о трансферных планах клуба на зимнее окно переходов.

«Кирилл Котов и Александр Самедов работают, при наших возможностях ищут ребят, чтобы усилить команду. Я попросил, чтобы были помоложе ребята, хотя в резерве есть молодые интересные, хотим, чтобы были ещё более молодые, чтобы потенциал поднимать», — приводит слова специалиста «Матч Премьер».

Ташуев отметил, что впереди воронежский клуб ждёт серьёзная борьба за сохранение прописки, несмотря на отрыв в четыре очка от зоны стыковых матчей.

Напомним, что после 18-ти туров Российской премьер-лиги «Факел» находится на 11-м месте в турнирной таблице с 21 баллом. Сергей Ташуев возглавил клуб в сентябре текущего года.