Бителло рассказал, как ему удалось быстро адаптироваться в «Динамо»

Новичок «Динамо» Бителло рассказал, как ему удалось так быстро адаптироваться в московском клубе после переезда из Бразилии.

Напомним, 23-летний футболист перешёл в «Динамо» минувшей осенью из «Гремио». Ранее за пределами родной страны Бителло не выступал.

«Я очень много работаю над собой, но ничего бы не произошло без моих одноклубников, которые мне помогали адаптироваться в команде по приезду. Понятное дело, я пока не могу говорить по-русски. Но могу общаться со Смоловым и Тюкой, которые разговаривают со мной по-английски», — цитирует Бителло Metaratings.

В текущем сезоне Бителло провёл за «Динамо» 15 матчей, забил в них пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 10 миллионов евро.