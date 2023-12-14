Наумов назвал Личку, Ивича и Галактионова лучшими тренерами первой части сезона в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал лучших тренеров первой части текущего розыгрыша чемпионата России.

Наумов выделил Марцела Личку («Динамо»), Владимира Ивича («Краснодар») и Михаила Галактионова («Локомотив»). Эксперт отметил, что изначально скептично относился к назначению Лички в «Динамо», однако чешский специалист сумел его удивить.

«Скептично относился к его назначению, потому что считал, что тренерская работа в среднем клубе и команде из верхней части таблицы — это разные работы. Там давление разное, ответственность другая и часто так бывает, что тренеры теряются, переходя из средних команд в более сильные. Личка показал себя неплохо», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

Также Наумов отметил работу наставника «Краснодара» Ивича, подчеркнув, что серб сумел сделать «быков» более сбалансированной и рациональной командой.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая третье «Динамо» на шесть очков. «Локомотив» идёт четвёртым, отставая от южан на семь баллов.