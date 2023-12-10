​«Досадно видеть легковесные решения»: В «Динамо» оценили назначенный пенальти

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил решение о назначении пенальти в ворота команды в игре против «Факела». Именно с этого пенальти воронежцы забили гол и установили, как оказалось, итоговый счёт - 1:1.

По словам Гафина, у него есть сомнения по поводу правильности решения арбитра о назначении одиннадцатиметрового удара.

«Нашим игрокам досадно видеть в таких тяжёлых матчах такие легковесные решения, которые напрямую влияют на результат», - цитирует Гафина ТАСС.

Гафин также отметил, что глава департамента судейства Милорад Мажич во время встречи с командой говорил, что для назначения пенальти арбитр должен иметь веские основания, а не опираться на первый спорный контакт. В то же время Гафин сказал, что команде нужно забивать больше голов, чтобы после игры не думать о судействе.

После первой части сезона «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.